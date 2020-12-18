Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı

18.12.2020 21:05
Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Söke ilçesinde bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan ve başkalarını dolandırmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan ve başkalarını dolandırmaktan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söke Asri Mezarlığı uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Araçta yolcu olarak bulunan kişi, yanında kimlik olmadığını belirterek, bir hakim adına düzenlenmiş silah taşıma ruhsatını gösterdi.

Ruhsatın sahte olduğunu tespit eden ekipler, yapılan parmak iziyle şüphelinin A.T.K olduğunu ve hakkında 3 dolandırıcılık, 1 tehdit, 1 hakaret suçlarından yakalama kararı bulunduğunu belirledi.

Zanlının, kendisini hakim olarak tanıtarak, başkalarını da dolandırdığı öğrenildi.

Gözaltına alınan A.T.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Aydın, Silah, Söke, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı
Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu         
21:03
'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor 'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor         
20:35
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:20
Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi         
20:08
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti         
18:11
ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı         
18:05
MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir         
16:22
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu Kayıp Gülsüm ninenin cinayet davasında, yasak aşk itirafı: Bunu ailede herkes biliyordu         
14:16
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 21:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da bir hakim adına düzenlenmiş sahte silah ruhsatıyla yakalanan kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei