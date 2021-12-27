Aydın'da bir işçinin göçük altında kalarak ölmesine ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde işçi Ferhat Doğan'ın altyapı çalışması sırasında göçük altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Aralık'taki olaya ilişkin soruşturma kapsamında müteahhit Fevzi S, kazıda kullanılan kepçenin sahibi Kenan A. ile kepçe operatörü Şehmuz İ. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Değirmendere Mahallesi'ndeki kanalizasyon borusu döşeme işinde çalışan işçilerden Ferhat Doğan (25), toprak kayması sonucu göçük altında kalmıştı. AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince Doğan'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
Kaynak: AA
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