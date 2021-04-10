Bir işletmede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 72 müşteriye para cezası verildi - Son Dakika

Diyarbakır için kullandığı ifadeler sonrası tutuklanması istenilen Ersin'den açıklama var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek eğlence düzenleyen bir işletme ile 72 müşterisine 75 bin 207 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında Camikebir Mahallesi'nde bir işletmede denetim yaptı.

Ekipler, salgın tedbirlerini ihlal eden işletmeye 10 bin 407 lira, 72 müşteriye de sosyal mesafe kurallarına uymamaktan 64 bin 800 lira para cezası kesti.