Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

18.07.2022 10:44
Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Girne Mahllesi 2175 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Akay (50) isimli kadından haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çilingir marifetiyle kapıyı açarak eve girdi. Evde yapılan incelemelerde Akay doğalgaz borusuna asılı halde bulunurken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Ayşe Akay'ın, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde dekan sekreteri olarak görev yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Efeler'de Furkan da devam Efeler'de Furkan da devam
Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da bir kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
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