Aydın'da bir kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi - Son Dakika

Aydın'da bir kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi

Aydın'da banka şubesinin önünde sürekli telefon görüşmesi yapan bir kadının durumundan şüphelenen polis, kadının 65 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmasını önledi.

Aydın'da banka şubesinin önünde sürekli telefon görüşmesi yapan bir kadının durumundan şüphelenen polis, kadının 65 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmasını önledi.

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Hasan Efendi Mahallesi Sevgi Yolu'nda devriye gezen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, bir banka şubesinin önünde sürekli telefon görüşmesi N.R'nin (62) durumundan şüphelendi.

Telefon görüşmesi sona eren kadının yanına giden polis, kadına kendisinden para isteyen olup olmadığını sordu.

N.R. de telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişinin, bankadaki parasının güvenli olmadığını, tüm parasını çekip kendisine vermesini istediğini anlattı. Bunun üzerine ekipler, arayanların dolandırıcı olduğunu anlatarak, onlara para vermemesi gerektiği uyarısında bulundu. Polisin uyarısıyla dolandırılmaktan kurtulan N.R. bankadaki 65 bin lirasını çekmekten vazgeçti.

Polisin dikkatiyle dolandırılmaktan kurtulan kadın, gözyaşı dökerek "Bunlar bu kadar bilgiyi nereden biliyor" dedi.

Polis ekipleri, kadını arayanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Banka, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da bir kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi - Son Dakika
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