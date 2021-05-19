Aydın'da bir kişi alacak meselesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini tabancayla yaraladı - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, İkram G'yi Germencik Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradan Aydın Devlet Hastanesine sevk edilen İkram G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tartışmada Ü.G, tabancayla ateş ederek İkram G'yi bacağından yaraladı. Şüpheli Ü.G. olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi'nde karşılaşan Neşetiye Mahallesi Muhtarı İkram G. ile kardeşi Ü.G. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Aydın 'ın Germencik ilçesinde bir kişi, tartıştığı mahalle muhtarı ağabeyini tabancayla bacağından yaraladı.

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