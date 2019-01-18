Son Dakika Haberleri: Aydın'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

Aydın'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu

11 dakika önce

Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Aydın'da Bir Kişi Evde Ölü Bulundu, System.String[]
Aydın'da kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesinde oturan Harun Karagöl'den (62), bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, Karagöl'ü hareketsiz şekilde görünce sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöl'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Karagöl'ün cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Menderes, Karagöl, Aydın, Güncel
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