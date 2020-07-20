Aydın'da bir kişi otomobilinin yanında öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde bir kişi, otomobilinin yanında kesici aletle öldürülmüş halde bulundu.
Polis ekipleri Çamlık mevkisinde bir otomobilin yanında bir kişinin hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, göğsünde kesici alet yarası bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Güven Serindere'ye (38) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince Serindere'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, maktulün arkadaşı Hüseyin Hediye gözaltına alındı.
İfadesinde olay anını hatırlamadığını iddia eden Hediye, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının aynı gün bir başka arkadaşını da bıçakla yaraladığı öğrenildi.