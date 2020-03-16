Aydın'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Aydın'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İbrahim Hışıl (46) adlı kişinin Güzelçamlı Mahallesi'nde sırtından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gözaltına alınan A.K. ile kadın şüpheli N.K'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden A.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, N.K. adliyeye sevk edildi.

Suçunu itiraf eden N.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Güzelçamlı Mahallesi'nde dün, devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki farları açık ve lastikleri patlak minibüsün yakınında İbrahim Hışıl'ı sırtından bıçaklanmış halde ölü bulmuştu.

Soruşturma kapsamında N.K. adlı kadın ile onun akrabası olduğu belirtilen A.K. gözaltına alınmıştı.

Jandarma, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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