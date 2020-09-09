Aydın'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sazlı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavganın ardından gözaltına alınan M.A, S.A, Ş.A ile M.Ç. ve H.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 4 şüpheli tutuklandı.

Sazlı Mahallesi'nde 6 Eylül'de aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.