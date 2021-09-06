Bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavga sırasında, bir kişinin pompalı tüfekle etrafa ateş açması sonucu 1'i bebek, 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzerinde kimliği henüz belirlenmeyen iki otomobil sürücüsü park yeri kavgası nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücülerden biri otomobilinde bulunan pompalı tüfek ile etrafa ateş açtıktan sonra kaçtı.

Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir yaşındaki H.G. ile motosiklet sürücüsü O.G. ve bölgede bulunan pastane çalışanı H.C.Y'ye isabet etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.