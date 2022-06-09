Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı

09.06.2022 00:13
Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İ.İ. ile M.Ö, O.C. ve N.H. arasında Turanlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın ardından İ.İ, kendisini darbedip 6 bin lirasını gasbettikleri iddiasıyla emniyete başvurarak M.Ö, O.C. ve N.H'den şikayetçi oldu.

M.Ö, O.C. ve N.H'nin evlerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdiği 3 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da bir kişiyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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