Aydın'da Bir Mahalle Komple Yanmaktan Kurtuldu
19 dakika önce
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 5 apartmanın arasında bulunan eski bir binada çıkan yangın evlere sıçradı.
Aydın
'ın Karacasu
ilçesinde, 5 apartmanın arasında bulunan eski bir binada çıkan yangın evlere sıçradı. Patlama seslerinin duyulduğu yangında, çevre evlerdeki camlar kırılırken 5 daire büyük ölçüde yandı.
Olay, Yaylalı Mahallesi Merkez
Okulu Caddesinde sabaha karşı 5.00 sıralarında meydana geldi. 40'a yakın dairenin bulunduğu 100'den fazla insanın yaşadığı apartman dairelerinin arasında bulunan eski bir binada çıkan yangında evler tahliye edilirken 5 daire yandı. Karacasu itfaiyesi ile birlikte çevre ilçelerden gelen arazözler yangına müdahale etti. Vatandaşlar evlerin tahliyesinde görev yapıp hortum ve kovalarla alevlere müdahale etti. Günün ağarmasıyla facianın görüntüleri ortaya çıkarken soğutma çalışması uzun süre devam etti. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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