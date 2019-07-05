Son Dakika Haberleri: Aydın'da bir mahalleye daha kanalizasyona kavuşuyor
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Aydın'da bir mahalleye daha kanalizasyona kavuşuyor

34 dakika önce

Çine'nin en büyük mahallelerinden olan Akçaova'da, kanalizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Aydın'da bir mahalleye daha kanalizasyona kavuşuyor, System.String[]
Çine'nin en büyük mahallelerinden olan Akçaova'da, kanalizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Yaklaşık 32 kilometrelik hattın şimdiye kadar 20 kilometresi bitirilirken vatandaşlar yapılan çalışmalardan çok mutlu olduklarını söyledi.

Akçaova kanalizasyon altyapısına kavuşmak için gün sayarken, vatandaşlar yıllardır hayal ettikleri altyapının Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçeğe dönüşmesinden dolayı büyük mutluluk içerisinde olduklarını belirtti.

Çine Akçaova Mahallesi'nde süren kanalizasyon altyapı çalışmalarında hızla sona yaklaşılırken faaliyetleri değerlendiren vatandaşlar hizmet ve yatırımlardan dolayı memnun olduklarını söyledi. Vatandaşlar, kanalizasyon altyapısı çalışmaları başta olmak üzere gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:27 Kaynak: İHA
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