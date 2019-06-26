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Aydın'da bir otelde kaçak içki ele geçirildi

36 dakika önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde gümrük kaçağı 885 şişe içki ele geçirildi.

Aydın'da bir otelde kaçak içki ele geçirildi, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde gümrük kaçağı 885 şişe içki ele geçirildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tatil merkezlerinde sahte ve kaçak içki satışı yapan iş yerleri ve otellere yönelik denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.
İhbar üzerine Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otelin bodrum katına operasyon yapan ekipler, işletme sahibi E.Y'yi gözaltına alındı.
Bodrumda yapılan aramada gümrük kaçağı 885 şişe içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:54 Kaynak: AA
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