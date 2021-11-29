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Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

29.11.2021 11:45
Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 600 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde 600 gram eroin bulundu, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çeşitli noktalarda önlem aldı.

Bozdoğan ilçesinde "dur" ihtarında bulunulan bir otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu.

Çöp konteynerine çarpması sonucu hasar alan otomobilde yapılan aramada 600 gram eroin ele geçirildi.

Otomobildeki R.M, U.A. ve H.A. gözaltına alındı.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı
Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bozdoğan, Aydın, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da bir otomobilde 600 gram eroin ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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