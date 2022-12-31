Aydın'da bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

31.12.2022 21:10

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan feci patlamaya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dün ünlü bir dönerci zincirinin şubesinde tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Patlamanın ardından Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Çalışanlardan N.A, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken iş yeri sahibi L.Y, eşi F.Y, tüp bayisi sahibi A.B. ile iş yeri çalışanları Ş.G. ve Z.A, Nazilli Adliyesine sevk edildi.

Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

3 KİŞİ TUTUKLANDI

"Taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakimliğe çıkarılan şüphelilerden restoran sahibi L.Y. ve eşi F.Y. ile tüp firması sahibi A.B. tutuklandı. Ş.G. ve Z.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'da bir restoranda 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı

DİĞER ŞÜPHELİLER HASTANEDE

Yaralı oldukları bildirilen ve hastanede gözetim altında olan diğer 4 şüpheliden 3'ünün taburcu edilerek emniyete götürüldüğü, diğerinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Hisarcık, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan patlamaya ilişkin 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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