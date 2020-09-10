Aydın'da bir tırda çalıntı olduğu iddia edilen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir tırda çalıntı olduğu ileri sürülen 26 bin 900 litre içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baltaköy Mahallesi'nde park halinde bir tıra yüklenmiş, piyasa değeri 450 bin lira olan 26 bin 900 litre içkinin çalıntı olduğu bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda içkiler ele geçirilirken, tır şoförü G.G, gözaltına alındı.

Zanlının, ilk ifadesinde A.S. ile iş birliği yaptığını söylediği iddia edildi. Tır şoförü G.G, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, A.S'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.