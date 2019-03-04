Son Dakika Haberleri: Aydın'da Bir Türkiye Şampiyonası Daha

Aydın'da Bir Türkiye Şampiyonası Daha

33 dakika önce

Aydın'ın ev sahipliğinde Kuşadası'nda yeni tamamlanan Okul Sporları Gençler Futbol Türkiye Şampiyonasının ardından Didim'de Okul Sporlar Gençler (B) Türkiye Güreş Şampiyonası gerçekleştirilecek.

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Aydın'ın ev sahipliğinde Kuşadası'nda yeni tamamlanan Okul Sporları Gençler Futbol Türkiye Şampiyonasının ardından Didim'de Okul Sporlar Gençler (B) Türkiye Güreş Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Gençler (B) Güreş Türkiye Şampiyonası 07-10 Mart 2019 tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Didim Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

429 sporcu katılacak

Serbest ve Greko-romen stilde gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Gençler Güreş Türkiye Şampiyonasına 81 ilden 429 sporcu katılacak. Serbest stilde 219, greko-romen stilde 210 sporcunun minderde mücadele edeceği şampiyona dört günde tamamlanacak.

Greko-romen stil müsabakaları 07 - 08 Mart 2019 tarihlerinde, serbest stil müsabakaları 09 - 10 Mart 2019 tarihlerinde Didim Spor Salonunda gerçekleştirilecek.

Şampiyona sonunda kategorilerinde ve sıkletlerinde derece elde eden sporculara Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından madalya ile başarı belgesi takdim edilecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şampiyonaya katılacak tüm sporculara ve kafilelere başarılar diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:23 Kaynak: İHA

Spor
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