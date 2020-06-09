Aydın'da bir yaşlıyı dolandıran iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde, 80 yaşındaki bir kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran iki kardeş tutuklandı.

Şevketiye Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (80), geçen hafta, telefonda kendisini polis olarak tanıtan ve "İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı" diyen kişilere, bankadan çektiği 40 bin lirayı teslim etti.

İkinci kez kendisinden para istenmesi üzerine polise giden M.A, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olaya ilişkin şüpheli kardeşler G.T. ile G.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.