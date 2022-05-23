Aydın'da bisiklet şenliği gerçekleştirildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Bisiklet Şenliği düzenlendi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda 300'e yakın bisikletli marşlar ve bayraklarla Mimar Sinan Mahallesi'ne hareket etti.

Bisiklet şenliği, halk oyunları gösterileri, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi müzik ve bando gösterisi, kahve, kar helvası ve lokma ikramlarıyla tamamlandı.

Okullarında başarılı olan öğrencilerden seçilen 19 öğrenciye de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 bisiklet hediye edildi.

Ağır Pedallar Bisiklet Grubu Üyesi Erdem Şanlıtürk, yaptığı açıklamada, bisikletin spor olmadığını, sosyalleşmenin de anahtarı olduğunu ifade etti. Etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini belirten Şanlıtürk, "Şenliğimiz 7'den 70'e herkesi misafir etti. Ben grubumuz ve Aydın'da bisiklet kullanan herkes adına böyle organizasyonların çoğalmasını ve yaygınlaşmasını diliyorum." dedi.