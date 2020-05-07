Aydın'da bisikleti olmayan çocuğa kaymakam sürpriz yaptı - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, adres sorduğu çocuğun bisiklet ihtiyacı olduğunu öğrenince ilçe kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu tarafından çocuğa bisiklet alındı.

Avcılar Mahallesi'ne bir ailenin ihtiyacını karşılamak için giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, evinin önünde oturan 8. sınıf öğrencisi Halil Gezer'e gidecekleri adresi sordu.

Adrese giden ekipler, dönüş yolunda yine aynı yerde gördükleri çocuğa bu kez bir isteği olup olmadığını sordu. Gezer'in hiç bisikleti olmadığını söylemesi üzerine ekipler, durumu ilçe kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'na aktardı.

Kurtbeyoğlu, bir bisiklet alıp mahalleye giderek Gezer'e teslim etti. Çok mutlu olan Gezer, Kurtbeyoğlu'na teşekkür etti.

Kaymakam Kurtbeyoğlu ise bir çocuğun sevincine ortak oldukları için mutlu olduğunu ifade etti.

Bu arada, çocuğun yaşadığı evin de kaymakamlıkça tadilat ettirileceği kaydedildi.