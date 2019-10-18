Son Dakika Haberleri: Aydın'da boğa sahibini öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da boğa sahibini öldürdü

Aydın'da boğa sahibini öldürdü

1 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde beslediği boğanın saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Aydın'da boğa sahibini öldürdü, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde beslediği boğanın saldırısına uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Hasan Koç beslediği boğayı Çarıklar Mahallesi'nde gezintiye çıkardı. Bir süre sonra boğa sahibine saldırmaya başladı. Hasan Koç, boğanın boynuz darbeleri ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan Koç'u ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürdü. Boğanın boynuz darbeleri ile ağır yaralanan Koç, hastanede hayatını kaybetti. - AYDIN

Çarıklar Mahallesi, Germencik, Hasan Koç, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:53 Kaynak: İHA
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