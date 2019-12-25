Aydın'da boks, millilere emanet - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın'da boks, millilere emanet - Son Dakika Spor

Aydın'da boks, millilere emanet

6 saat önce

Milli Boksör ve Milli takım antrenörlerinden Yavuz Kılıç, Adnan Menderes Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.

Aydın'da boks, millilere emanet, System.String[]

Milli Boksör ve Milli takım antrenörlerinden Yavuz Kılıç, Adnan Menderes Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.


Nazilli ilçesinde görev yapmakta olan kurum personeli boks antrenörü Yavuz Kılıç, Aydın'ın Efeler ilçesindeki Adnan Menderes Stadyumu boks salonunda yeni yıl ile birlikte idmanlarına başlayacak.


Haftanın belirli günlerinde çalışmalarına hız kesmeden devam edecek olan antrenör Kılıç, Türk sporuna, Türk boksuna Avrupa ve Dünya çapında sporcular yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi. - AYDIN

Menderes, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 09:24 Kaynak: İHA
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