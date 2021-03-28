Aydın'da boş su kuyusuna düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesinde oyun oynarken su kuyusuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde 11 yaşındaki Sedanur Başaral, mahallede oyun oynarken, komşuları F.Ç'ye ait kullanılmayan ve içinde su bulunmayan 20 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinin müdahalesiyle kuyudan ağır yaralı halde çıkarılan Başaral, ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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