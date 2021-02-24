Aydın'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı

24.02.2021 23:28
Aydın'da boşandığı eşi tarafından bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşandığı eşinin evine giden Erencan K. (23) tartıştığı Kardalen Lofçalı'yı (19), 3 yerinden bıçakla yaralayarak, kaçtı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, boşandığı eşinin evine giden Erencan K. (23) tartıştığı Kardalen Lofçalı'yı (19), 3 yerinden bıçakla yaralayarak, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Lofçalı'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli Erencan K., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Orta Mahalle, 230 Sokak'taki bir evde yaşandı. İddiaya göre, Erencan K., boşandığı eşi Kardalen Lofçalı'nın evine gitti. Erencan K. ve Lofçalı arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erencen K., yanında getirdiği bıçakla Kardelen Lofçalı'yı 3 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Karnına ve bacaklarına aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan genç kadın, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sesleri duyan bina sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içerisinde yatan genç kadını, ilk müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kardalen Lofçalı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan Ercan K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

FOTOGRAFLI


Kaynak: DHA
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Efeler, Polis, Güncel, Son Dakika

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