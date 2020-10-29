Aydın'da bozulan traktörünü halatla çekmek isterken düştüğü iddia edilen kişi öldü - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde bozulan traktörünü halatla çekmek isterken düştüğü değerlendirilen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesinde Şevket Mutlu'nun (63) hayvan barınağının önünde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mutlu'nun bozulan traktörünü çekmek için kendisine ait diğer traktöre halat bağladığı ve bu esnada düşerek öldüğü değerlendiriliyor.

Şevket Mutlu'nun cenazesi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.