Aydın'da Buğday Hasadı Sürüyor - Son Dakika

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem dekara ortalama 600 ila 850 kilogram verim elde edildiğini açıkladı. Haber: Aydın İl Enformasyon

Aydın'da buğday hasadı sürüyor.

Arazilerdeki incelemelerin ardından yazılı açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ahmet Ökdem, açıklamasında dekarda 600 ila 850 kilogramlık verim alındığını söyledi.

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Ökdem buğday ekim alanının bir yılda genişlediğini de belirtti. Buğday tarımının 208 bin dekardan 241 bin dekara yükseldiğini ifade etti.

Geçen yıl 3 bin 500 dekarda ekili olan alanın, bu yıl 10 bin dekar olduğunu ifade eden İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı "Nisan yağmurları olmadığı için korkmuştuk. Ancak rekolteden memnunuz. Bölgede kuraklıktan dolayı buğday ekim alanı arttı, daha fazla buğday ekildi. Üreticiler hayvan otlatılması için ektikleri alana bu yıl buğday ekti. Hasada çok tedirgin başlayacaktık ancak Sayın Cumhurbaşkanımız taban fiyatlarını çok iyi açıkladı. Üreticilerimiz de fiyatlardan memnun, bu durumda para kazanır. " diye konuştu. aydın buğday hasat verim