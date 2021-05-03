Aydın'da büyükbaş hayvan sayısı artış gösterdi - Son Dakika

Aydın'da büyükbaş hayvan sayısı artış gösterdi
03.05.2021 13:23
Aydın'da son 18 yılda büyükbaş hayvan varlığı değişim sayısı açıklandı.
Aydın'da son 18 yılda büyükbaş hayvan varlığı değişim sayısı açıklandı. Açıklanan rakamlara göre büyükbaş hayvan sayısı yüzde 133 artarak 445 bin 444'e ulaştı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü son 18 yılda Aydın'daki tarım ve hayvancılık rakamlarındaki değişimlerle ilgili bilgiler verdi. 2002 ve 2020 yılı arasının karılaştırıldığı tabloda büyükbaş hayvan sayısı varlığındaki artış dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, 2002 yılında Aydın'da 191 bin 79 adet büyükbaş hayvan bulunurken bu sayı aradan geçen 18 yılda yüzde 133 artış göstererek 445 bin 444'e ulaştı. - AYDIN
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