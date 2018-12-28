Aydın'da Büyükşehir Belediyesinin Evde Bakım Hizmetlerinin Yasaklandığı İddiası

AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz
, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen evde bakım hizmetlerinin yasaklandığı iddialarına ilişkin, "Evde bakımla, evde sağlık hizmeti birbirine karıştırılıyor. Büyükşehir tarafından algı yönetimi yapılıyor. Evde bakım için herhangi bir ruhsata ihtiyaç yoktur. Ama evde sağlık tıbbı bir olaydır ve ruhsat alınmadan yapılamaz." dedi.
Yavuz, Aydın İl Sağlık Müdürlüğüne yaptığı ziyarette, kamuoyunda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen evde bakım hizmetlerinin Aydın Valiliği tarafından yasaklandığı ve evde sağlık hizmetlerine ilişkin ruhsat verilmediği iddialarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.
Evde bakım hizmetlerinin yapılmasında herhangi bir sorunun olmadığını aktaran Yavuz, "Evde bakımla, evde sağlık hizmeti birbirine karıştırılıyor. Büyükşehir tarafından algı yönetimi yapılıyor. Evde bakım için herhangi bir ruhsata ihtiyaç yoktur. Ama evde sağlık tıbbı bir olaydır ve ruhsat alınmadan yapılamaz." diye konuştu.
Belediyenin eksik olan bazı hususları tamamlamadığı için ruhsatı alamadığına dikkati çeken Yavuz, "Ben sosyal belediyeciliğe inanan bir insanım. Hakikatten bu görevi ruhsatlı bir şekilde yapmış olsa tebrik ederim. Ama Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
seçimlerde kendisine avantaj sağlamaya çalışıyor." dedi. Karacasu
ilçesinde belediye ekiplerinin bir hastaya yanlış tedavi uygulandığını, kişinin mağdur olduğunu ve hizmetin ruhsatsız yapıldığından dolayı şu anda vatandaşın muhatap bulamadığını söyledi.
İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz ise evrakların tamamlanması için 2017 yılından beri belediyeyi 4 kez resmi yazı gönderdiklerini, buna rağmen evrakların tamamlanmadığını dile getirdi.
Yavuzyılmaz, belediyenin yasal prosedürlerini yerine getirmeden evde sağlık hizmeti vermeye devam ettiğini, konuyu şu anda gündeme getirmelerinin manidar olduğunu ifade etti.