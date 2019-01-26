Son Dakika Haberleri: Aydın'da Büyükşehir Ekipleri Fırtına Mesaisi Yaptı

Aydın'da Büyükşehir Ekipleri Fırtına Mesaisi Yaptı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Aydın genelinde yaşanan fırtınanın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak seferber oldu.

Aydın'da Büyükşehir Ekipleri Fırtına Mesaisi Yaptı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Aydın genelinde yaşanan fırtınanın sebep olduğu olumsuzlukları ortadan kaldırmak seferber oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları çağrısında bulunurken fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ve şiddetli rüzgar Aydın genelinde etkisini hissettirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren ekipleri ise yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların yardımına koştu. Ekipler Efeler, Nazilli, Kuşadası, Didim ve Söke'de aşırı yağışlardan dolayı zarar gören ağaçlara müdahale ederek kaldırdı.

Ekipler hafta ortasından bu yana Aydın genelinde yerleşim yerlerinde olumsuz durum oluşturabilecek ağaçları ve yapıları kontrolden geçiriyordu. Sağanak yağışın ve şiddetli rüzgarın hafta sonu boyunca Aydın genelinde etkisini göstereceğini hatırlatan Başkan Çerçioğlu, vatandaşların can ve mal güvenlikleri için ihtiyaç duydukları her anda vakit kaybetmeden Büyükşehir Belediyesi'nin 44 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramalarını istedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tuvaletini Yapmak İçin Gittiği Nehre Düştü, Cesedine 12 Gün Sonra Ulaşıldı Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var

Kayak Merkezinde Mahsur Kalan 200 Kişi Kurtarıldı Son Dakika! Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:24:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın'da Büyükşehir Ekipleri Fırtına Mesaisi Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]