Aydın'da Büyükşehir ve İlçeleri Alacağız"

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Biz Aydın'da 17 + 1 yapacağız. Yani büyükşehir ve ilçeleri alacağız. Aydın'daki bu başarı hikayesi tüm Türkiye'de konuşulacak.

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Biz Aydın'da 17 + 1 yapacağız. Yani büyükşehir ve ilçeleri alacağız. Aydın'daki bu başarı hikayesi tüm Türkiye'de konuşulacak." dedi.



Savaş, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Germencik ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmalarının çok iyi bir şekilde gittiğini söyledi.



Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde, birlik ve beraberlik içinde sahada olduklarını aktaran Savaş, "Sahada çok güzel coşku, heyecan, beklenti ve değişim arzusu var. Aydın hizmet istiyor. Aydın hizmetle tanışmak istiyor. İnşallah yeni dönemde Aydın'da hizmetlerin başladığı bir dönem olacak." dedi.



Vatandaşların beklentilerini bildiklerine dikkati çeken Savaş, "Biz Aydın'da 17+ 1 yapacağız. Yani büyükşehri ve ilçeleri alacağız. Allah'ın izniyle ve Aydın'da bu başarı hikayesi tüm Türkiye'de konuşulacak. Bunu inanarak söylüyoruz ve çalışıyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Herkesin elini sıkarak dertleşiyoruz. Gelecekle ilgili Aydınımız'da yapacağımız işleri konuşuyoruz. Her şeyden önemlisi değişim beklentisi var." diye konuştu.



Vatandaşın su faturalarının fazlalığından yakındığını aktaran Savaş, göreve geldiklerinde ilk meclis toplantısında alacakları kararla su ücretlerini yüzde 50 indireceklerini ve 5 yıl süresince zam yapmayacaklarını dile getirdi.



"Şu anda belediyenin eli vatandaşın cebinde" diyen Savaş, şunları kaydetti:



"Biz esnafımızla uyumlu bir şekilde esnafla rekabet etmeyen bir belediye başkanı olarak tüm kararları birlikte alacağız. Danışarak alacağız. İstişare mekanizmasını işleteceğiz. Bu kentte bu kentin sahipleriyle burada yaşayan bir milyon yüz bin vatandaşımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitesiyle, bürokrasisiyle, muhtarlarıyla, çiftçisiyle, emeklisiyle, yaşlısıyla, genciyle, hanımefendilerle hep beraber birlikte karar alacağız ve hep beraber yöneteceğiz bu şehri."



Savaş'a MHP Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, MHP Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan ve AK Parti Germencik İlçe Başkanı Abdurrahman Sivri de eşlik etti.

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