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Aydın'da ByLock operasyonu

1 saat önce

AYDIN (İHA) – İstanbul merkezli Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Aydın'da ByLock operasyonu, System.String[]
AYDIN (İHA) – İstanbul merkezli Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor. - AYDIN
İstanbul, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
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