Aydın'da ByLock operasyonu
1 saat önce
AYDIN (İHA) – İstanbul merkezli Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
AYDIN (İHA) – İstanbul
merkezli Aydın
'ın da aralarında bulunduğu 7 ilde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğının FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock programı kullandıkları tespit edilen 12 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir
, Bartın
, Kırıkkale
, Burdur
ve Ankara
illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor. - AYDIN
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