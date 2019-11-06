Son Dakika Haberleri: Aydın'da ByLock operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da ByLock operasyonu

Aydın'da ByLock operasyonu

8 saat önce

Aralarında Aydın'ında bulunduğu İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Aydın'da ByLock operasyonu, System.String[]

Aralarında Aydın'ında bulunduğu İzmir merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 'ByLock' kullandıkları tespit edilen ve bu programın içeriklerinde ismi geçen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli ile ByLock içeriklerinde isimleri geçen 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Aydın ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı. - AYDIN

İzmir, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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