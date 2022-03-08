Aydın'da çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı

08.03.2022 16:23
Aydın'da çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobili çalıp, internet sitesi aracılığıyla sattığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir otomobili çalıp, internet sitesi aracılığıyla sattığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, otomobil alıp satan O.S, internet sitesi aracılığıyla temas kurduğu 2 kişiden, 1994 model bir otomobili, pazarlık sonucu anlaştıkları 30 bin liranın bir kısmını peşin ödeyerek, resmi devir işlemleri gerçekleştirmeden satın aldı.

"Noter masrafı olmasın" diyen şüphelilerin sözüne güvenen O.S, otomobili çekici yardımıyla İzmir'e götürdü.

Daha sonra otomobil için müşteri bulan O.S, resmi devir işlemlerini yapmak için satın aldığı kişilere ulaşamayınca aracın çalıntı olduğunu anlayıp polise başvurdu.

Otomobilin 3 Mart'ta, İncirliova ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nden çalındığı belirlendi.

Çaldıkları aracı O.S'ye sattığı tespit edilen U.B. ile F.İ, gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Öte yandan, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına otomobilin çalındığı anlar yansıdı. Kamera kayıtlarında, bir kişinin park halindeki otomobilin kapısını açtığı ve araca bindiği görülüyor.

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İncirliova, Otomobil, Noter, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da çaldıkları otomobili satan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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