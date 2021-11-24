Aydın'da çalınan motosiklet Manisa'da sahibine teslim edildi - Son Dakika

Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde motosikletinin bir süre önce çalındığını beyan ederek şikayetçi olan bir şahsın ihbarı üzerine hareket geçip, trafik uygulamasında trafikten men ettikleri motosiklet arşiv kayıtlarını inceleyip, şahsın kayıp motosikletini teslim etti.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde karakola müracaat ederek 48 TT 095 plakalı lüks motosikletinin çalındığını beyan eden M.M.H.(48)'nin ihbarı üzerine hareket geçti. Şahsın beyanı üzerine teknik inceleme başlatan jandarma ekipleri, 04 Haziran 2021 günü yapılan trafik uygulamasında bahse konu motosiklete benzer plakasız ve şasesi kazınmış bir motosikletin trafikten men edildiğini tespit etti. Teknik incelemeler sonucunda plakasız ve şasesi kazınmış motosikletin şase numarasını okunur hale getiren ekipler, şahsın beyan ettiği motosiklet ile plaka ve şase numarasının uyumlu olduğunu tespit etti. İşlemlerin ardından 04 Haziran 2021 günü trafikten men edilen motosikletin M.M.H.'ye ait olduğu belirlenmesi üzerine, motosiklet sahibine teslim edildi. - MANİSA