Aydın'da çalıştığı bağ evindeki altınları çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, çalıştığı bağ evindeki ziynet eşyalarını çalıp kuyumcuya sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan F.A, bağ evinde 4 ay çalışan T.T'nin bir miktar altın ile cep telefonlarını çaldığını iddia ederek, polise başvurdu.

Ekipler T.T'yi, çaldığı telefonlarla yakaladı.

Şüpheli T.T'nin 32 bin lira değerinde olduğu belirlenen altınları çaldığını ve bir kısmını sattığını itiraf ettiği öğrenildi.

T.T, işlemlerin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.