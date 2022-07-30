Arkadaşının geri manevra yaptığı traktörün altına kalıp, öldü - Son Dakika
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Arkadaşının geri manevra yaptığı traktörün altına kalıp, öldü

30.07.2022 15:10
Arkadaşının geri manevra yaptığı traktörün altına kalıp, öldü

AYDIN'da, çalıştıkları sitede arkadaşı K.T.'nin (52) geri manevra yaptığı traktörün altında kalan Hakan İren (59) hayatını kaybetti.

AYDIN'da, çalıştıkları sitede arkadaşı K.T.'nin (52) geri manevra yaptığı traktörün altında kalan Hakan İren (59) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Görevli oldukları öğrenilen K.T. ve Hakan İren traktörle site içindeki çöp konteynerlerini dışarı çıkarmak için çalışmaya başladı. K.T., arkasında çöp konteyneri olan 09 NK 716 traktörle geri manevra yaptığı sırada, arkadaşı Hakan İren'e çarptı. Traktörün altında kalan İren, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İren, kurtarılamadı.Arkadaşının ölümüne neden olan K.T., gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Akbük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşının geri manevra yaptığı traktörün altına kalıp, öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arkadaşının geri manevra yaptığı traktörün altına kalıp, öldü - Son Dakika
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