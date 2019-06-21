Aydın'da çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda yangın
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:41 Kaynak: AA
'ın Koçarlı
ilçesinde çam ve zeytin ağaçlarının olduğu alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü.
Bıyıklı Mahallesi'nin üst kısımlarındaki çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 arazözle müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Öte yandan, ismi öğrenilemeyen bir kadın, yangının, oturduğu eve yaklaşması üzerine fenalaştı. Kadına olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.
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