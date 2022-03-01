Aydın'da cami avlusunda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da cami avlusunda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

01.03.2022 21:48
Aydın'da cami avlusunda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir caminin avlusunda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki bir caminin avlusunda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan zanlı, cezaevine gönderildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir caminin avlusunda uyuşturucu madde satmak isteyen C.S'yi (28) suçüstü yakaladı.

C.S'nin üst aramasında, bir miktar kristal uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da cami avlusunda uyuşturucu satarken yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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