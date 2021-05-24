Aydın'da cami deposunda yangın - Son Dakika

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir caminin deposunda yangın çıktı. Yangında depo kullanılamaz hale gelirken, bir çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Çamdibi Mahallesi'ndeki camide öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle cami avlusundaki depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sırasında depoda bulunan ve dumandan etkilenen bir çocuk sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın ekipler tarafından kontrol altına alınırken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN