Aydın'da cami tuvaletinden hırsızlık yapan iki kişi tutuklandı - Son Dakika

Aynı tuvaletten daha önce de para çalındığı öğrenildi.

Tespit edilen şüpheliler A.İ ve F.G, adreslerine yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Aydın 'da cami tuvaletinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi cezaevine gönderildi.

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