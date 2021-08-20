Aydın'da camiden klima ünitesini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde camiden klima ünitesini çaldıkları iddia edilen iki zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cuma Mahallesi 208 Sokak'taki Dükkanönü Camisi'nin Kuran kursu odasındaki klimanın dış ünitesinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, şüphelilerin S.M.Y. ve N.Y. olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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