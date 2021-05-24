Alınan bilgiye göre, Çamdibi Mahalle Camisinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine belirtilen adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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