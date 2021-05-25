Aydın'da çatı yangını panikletti - Son Dakika

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait lojmanlarda çatı tadilatı sırasında yangın çıktı. Çatının yandığını gören vatandaşlar panikle ekiplerden yardım istedi.

Yangın, Fatih Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait lojmanlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın çatısındaki tadilat sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında çatıda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN