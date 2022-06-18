Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

18.06.2022 20:11
Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıkan işçi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıkan işçi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Atilla Değirmenci, bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Tamir sırasında dengesini kaybeden Değirmenci, metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değirmenci'nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Davutlar, Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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