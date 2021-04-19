Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam - Son Dakika

Aydın'da çay fiyatlarına 50 kuruş zam yapıldı. 28 ay sonra yapılan zam ile çay ocaklarında bir bardak çay 1.25 TL'den 1.75 TL'ye kahvehanelerde ise 1.5 TL'den 2 TL'ye yükseltildi. Aydın Kahveciler Odası başkanı Uğur Anbarlı, pandemi dolayısıyla zor günler geçiren oda üyesi esnafa destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtirken, Akın Akbey isimli kıraathane işletmecisi ise böyle bir dönemde odanın ücret tarifesini 75 TL'ye satmasını tepki gösterdi.

Aydınlı kahveci esnaflarından yeni ücret tarifeleri için meslek odaları tarafından istene ücretlere tepki gelirken, gelen tepkilere yanıt veren Aydın Kahveci Esnafı Oda Başkanı Uğur Anbarlı; "TESK'den satın alınan bu tarifeleri en uygun şekilde üyelerimize veriyoruz" dedi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde tedbirler alınmaya devam ederken pandemi sürecinde en çoksıkıntıya düşen kesimin başında gelen kahveci esnafının ekonomik zorluklar yaşamaya devam ediyor. Aydın genelinde artan vakaların ardından kısıtlamalar tekrar getirilirken, birçok esnaf da dükkanlarını yeniden kapatmak zorunda kaldı. Tedbirler kapsamında yeniden dükkanlarını kapatan kahveci esnafları da maddi sıkıntılar yaşamaya devam ederken, yeni ücret tarifeleri de belli oldu. Aydın Kahveciler Esnafı Odası'ndan üyelere gönderilen yeni tarifelerin alınabileceği mesajı sonrasında, yeni ücret tarifelerinin alınabilmesi için odaya 75 TL ödeme yapılması gerektiğini duyan kahvecilerden Akın Akbey, pandemi sürecinde üyelerden ücret talep edilmesine tepki gösterdi. Aydın Kahveciler Esnafı Odası tarafından üyelere gönderilen mesajda ise "Üyelerimizin dikkatine, kahveci, çay ocağı ve çay bahçelerine ait fiyat tarifesi çıkmış olup odamızdan gelip alabilirsiniz. Sağlıkla kalın" ifadelerine yer verildi.

"Zor süreçte yönetim kendi çıkarlarını düşünüyor"

Pandemi sürecinde yönetimin kendi çıkarlarını düşündüğünü ifade eden oda üyesi ve kahvehane esnafı Akın Akbey; "Pandemi dolayısıyla 13 aydır kapalı olan ve açılsa da sıkıntılarını duyuramayan kahveci esnaflarıyız. Geçtiğimiz gün odamız tarafından mesaj yolu ile gönderilen yeni fiyat tarifesi bildirimi sonrasında da tarifeyi almaya gittiğimizde başka bir kötü sürprizle karşılaştık. Çünkü bizlerden tarife parası olarak 75 TL ücret isteniyor. Pandemi sürecinde kapalı olmamıza rağmen bizden 75 TL para alan yönetim, bunun 45 veya 50 TL'sini Türkiye Kahveciler Fedarasyonu'na tarife parası olarak gönderse bile bunun 25 veya 30 TL'si odaya kalıyor. Bu zor geçen pandemi sürecinde ve kapalı olmamıza rağmen üyelerinden kar gözeten yönetime, tarife almaya giden diğer üyelerden de tepki geliyor. Bugün bu sıkıntılı dönemde kendi çıkarlarını düşünen yönetim ve denetçileri ile yarından sonra nasip olursa işlerimiz açıldığında o zaman tekrar görüşeceğiz. Nasıl olsa, seçim zamanı oy istemeye gelecekler" ifadelerini kullandı.

"En düşük maliyeti yansıttık"

Üyelerden istenilen ücret sonrasında gelen tepkilere yanıt veren Aydın Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Anbarlı; "Oda olarak bizler de bu tarifeleri konfederasyondan belli bir ücret karşılığında alıyoruz. Bu listelerin bizlere bir maliyeti var biz de oda olarak en uygun maliyetle üyelerimize bunu vermeye çalışıyoruz. Diğer odalara göre kıyaslandığında da en düşük ücretlerin bizde olduğu da görünecektir. Pandeminin ilk günlerinden bu yana sesimizi duyurmak için üyelerimizi rahatlatabilmek adına mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Ben de bir kahveci esnafıyım ve bu ücretleri ben de veriyorum. Bu zor süreçte elimizden geldiğince yeni fiyat tarifeleri için esnafımıza en düşük maliyeti yansıtmaya çalıştık ama sonuç olarak bunları biz de konfederasyondan satın oluyoruz" dedi.

Bu arada bazı esnaflar yıllardır aidat verdikleri Aydın Esnaf Odaları Birliği'ni ve Başkan Selahattin Çetindoğan'ı bu süreçte esnaf ve sanatkarın yanında olmaya davet etti. - AYDIN