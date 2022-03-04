Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

04.03.2022 17:14
Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı

Aydın'da, haklarında basit yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

Aydın'da, haklarında basit yaralama, uyuşturucu madde bulundurmak, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 26 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Eş zamanlı operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı - Son Dakika
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