Aydın'da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı

28.03.2022 01:58
Aydın'da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, babaannesinin evinde yakalandı.

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü, babaannesinin evinde yakalandı.

Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden hükümlü A.C'nin, Meşrutiyet Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki babaannesinin evinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Evin penceresinden kaçmaya çalışan zanlı, motosikletli yunus timlerinin ikna etmesiyle teslim oldu.

İtfaiye ekiplerinin de hazır bekletildiği operasyonda yakalanan A.C. işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına Aygün Aydın'dan olay yorum Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına Aygün Aydın'dan olay yorum Annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü Annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü

İnfaz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 02:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da cezaevi firarisi hükümlü saklandığı evde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement