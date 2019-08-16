Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı
9 dakika önce
Aydın'da hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Aydın Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:29 Kaynak: AA
'da hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.D'nin (21) kentte bulunduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla S.D. yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
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