Son Dakika Haberleri: Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı
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Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı

9 dakika önce

Aydın'da hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Aydın'da cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]
Aydın'da hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.D'nin (21) kentte bulunduğunu belirledi.
Adrese düzenlenen operasyonla S.D. yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:29 Kaynak: AA
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